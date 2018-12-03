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تعليم

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ينظم ملتقى علميا في اليوم العالمي للإيدز

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت لجنة مكافحة العدوى بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ملتقى علمي للتوعية بمخاطر فيروس الإيدز وكيفية التعامل مع المرضي.

جاء ذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد و برئاسة الدكتورة عزة عيد العزيز .

أشارت رئيس الملتقي إلي أنه يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإيدز وهو مناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها فى الأول من ديسمبر كل عام، وفقا لقرار من منظمة الصحة العالمية، حيث شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إحيائه، ومنذ ذلك الوقت تحول الحكم على المصاب بفيروس نقص المناعة من "حكم الإعدام" إلى مرض مزمن يمكن التحكم فى مرضه وعلاجه، حيث يوجد نحو 37 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم مصابون بالمرض، وما زال الكثيرون منهم لا يحصلون على العلاج.

وأوضحت أن فيروس نقص المناعة "الإيدز" لا يزال يقتل 1.2 مليون فى جميع أنحاء العالم كل عام، مما يجعله ثانى سبب رئيسي للوفاة عن طريق العدوى، بعد مرض السل، ن لفيروس العوز المناعي البشري أن ينتقل بين الأفراد من خلال الاتصال الجنسي مع شخص يحمل الفيروس؛ وعمليات نقل الدم الملوّث بالفيروس؛ أو تبادل إبر أو محاقن أو أدوات حادّة أخرى ملوّثة بالفيروس. وقد ينتقل الفيروس أيضًا من الأمّ إلى طفلها أثناء فترة الحمل أو عند الولادة أو خلال الرضاعة.

وأضافت الدكتورة فاطمة عمر خليل مقرر الملتقى العلمي أنه تم عرض 7 محاضرات علمية تناولت كيفية التعامل مع المريض الاحتياطات المتبعة من جانب المخالطين له خطورة العدوى بالإيدز لمريض السل إلي جانب كيفية التعامل مع حالات مرضى الايدز المؤكدة والمشتبه بها داخل المستشفيات ووضع المصاب داخل المجتمع والايدز والحمل واستعراض الجديد في علاج الإيدز .

حاضر في الملتقي الدكتور علاء الدين هدهود والدكتور عبد الله عطيه عبد الله مجاهد والدكتور أحمد مراد والدكتورة هاله الرفاعى ومشرفة التمريض هاله حافظ والدكتور طه جاد
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