النظم الجامعية والسلوك الطلابي .. ندوة بتربية المنوفية

نظمت كلية التربية جامعة المنوفية ندوة تثقيفية بعنوان "النظم الجامعية والسلوك الطلابي" وذلك خلال انشطة لجنة الأسر ممثلة في أسرة طلاب الحلم المصري بريادة الدكتور محمود فوزي بدوي منسق الأنشطة الطلابية.



الندوة -بحسب بيان- برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور صبحي شرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وأشراف الدكتورة فتيحة احمد بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وفي بداية الندوة أكد الدهشان أنه تم خلال تلك الندوة مناقشة الأخلاقيات التى يجب أن يتحلى بها طالب العلم بصفة عامة، وطالب الجامعة خاصة من خلال استعراض أهم حقوقه وواجباته والقوانين والقواعد التى تنظم ذلك.



وأشار الدكتور صبحي شرف أنه فى ظل ما يشهده الحرم الجامعى من بعض مظاهر الخلل السلوكى والاخلاقى وانتهاك للضوابط التى يرتضيها المجتمع والجامعة بصفة خاصة ، نتيجة لما يواجهه طلاب الجامعة من تحديات تؤثر فى فكرهم ومشاعره وسلوكيات الامر الذى جعل بعض الطلاب يسلكون بطريق تسببت فى سوء علاقة مع المجتمع وتوتر فى علاقتهم بزملائهم واساتذتهم، وأدت إلى تدنى ثقتهم بأنفسهم، وتدنى مستواهم العلمى والخلقى، وأحدث ازعاج وقلاقل للجامعة والمجتمع ، وهو ما يستوجب ضرورة توعية الطلاب بالاخلاقيات والسلوكيات التى ينبغى ان يلتزم بها الطالب الجامعى حتى يتمكن من الاستفادة القصوى مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية واجتماعية.

وأكد علي الدور التربوى لكلية التربية وفى ضوء ما أصدرته وزارة التعليم العالى من توجيهات تتعلق بالميثاق الاخلاقي.



كما تحدثت الدكتورة فتيحة أحمد بطيخ عن أهمية ظهور الطلاب بالكلية بالمظهر اللائق بهم كطالب جامعى بشكل عام وكطالب بكلية التربية بشكل خاص لما يميز طالب كلية التربية بالاخلاق العالية والتربية والتميز الخلقى وعرضت نماذج لطلاب شرفت الكلية بهم وكانوا عنوانًا لها فى محافل اقليمية ودولية.



وقدم الدكتور محمود فوزى منسق الانشطة الطلابية بعض النقاط الهامة التى ركزت عليها الندوة والتى كانت على النحو التالي : ضرورة التزام الطلاب باللوائح والقرارات المنظمة للعمل الجامعى ، ضرورة وضع ميثاق الطالب الجامعى كموجة للسلوك الطلابي داخل الكلية ،ضرورة الالتزام الاخلاقى والمعياري وفقًا لما تحددة النظم لاخلاقيات التواصل بالجامعة ، ضرورة التاسيس لصياغة طلابية اخلاقية تستهدفهم وتقدم لهم ذادًا معرفيًا ووجدانيًا من أنفسهم.



وفي نهاية الندوة تم فتح حوار مع الطلاب لاستعراض مطالبهم ومشكلاتهم داخل الحرم الجامعى والرد على استفسارتهم وتوجهيهم نحو القطاعات والجهات التى يمكن ان تساعده فى حلها.

شهدت الندوة حضور كثيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلبة وطالبات الكلية.