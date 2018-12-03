ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نجوى كرم تحيي حفلا في السويد 15 ديسمبر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحيي شمس الأغنية المطربة نجوى كرم حفلا غنائيًا يوم 15 ديسمبر الجاري، في ستوكهولم بالسويد، ومن المنتظر أن يحضره عدد كبير من الجمهور. 

وكانت طرحت نجوى كرم، أحدث أعمالها الفنية، كليب "الليلة ليلتنا" التي انتهت من تصويره مؤخرًا، لتعرضه لجمهورها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد فترة من الترويج له. 

وحصد كليب "الليلة ليلتنا" لـ نجوى كرم، 383 ألف مشاهدة بعد طرحه على قناتها على يوتيوب، لتواصل حصد النجاحات مبكرًا بالكليب. 

كليب "الليلة ليلتنا" لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).
loading...

ترشيحاتنا

أعراض تنذرك بالإصابة بفيروس سي

الشجاعية الفلسطيني يعاتب الأهلي ويكشف تفاصيل توقيع ميسي العرب على بياض

خالد الجندي يجيب: هل الستات لهن حور عين من الرجال في الجنة ..فيديو

ليلى علوي تكشف سر إنقاص وزنها بوصفة مذهلة .. فيديو

بنفس الفستان.. يسرا في إطلالة شبابية من وحي منى زكي.. صور

محمد شيحة: غير مقتنع بـ وليد أزارو .. هو مش حسام حسن ولا متعب

الخطيب يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا.. فيديو وصور

مفاجأة.. جزيرة مطروح يطيح بـ المصري البورسعيدي من كأس مصر ..فيديو

الكاميرون ليست الأخيرة .. الكاف يجرد 7 دول إفريقية من تنظيم الكان

تصريحات نارية لحارس الأهلي السابق على هامش تكريمه في صدى البلد.. صور

أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟