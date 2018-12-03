ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس أبو قلب لحيازته 1623 طربة حشيش في الجيزة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
المتهم
المتهم
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 1623 طربة حشيش، وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وبحسب بيان، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ويدعى "إمام س. إ" وشهرته "ياسر أبو قلب" مواليد 1981، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 7 قضايا "سلاح بدون ترخيص، خطف، شروع فى قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة" ومحكوم عليه فى 3 قضايا إحداها بالسجن المؤبد، قد تحصل على كمية كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة الساحل الشمالى الغربى للبلاد قام بنقلها وتخزينها لترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة منطقة "الهرم"، مستخدمًا العديد من الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه بعدة مجموعات عمل أسفرت عن ضبطه حال تواجده أمام مسكنه حائزًا 1623 طربة من مخدر الحشيش وزنت جميعها "162,300" مائة واثنان وستون كيلو جرام، 7 قطع سلاح نارى، عبارة عن "بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 خزينة"، 2 سيارة تستخدمان بترويج المواد المخدرة، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والأسلحة النارية للدفاع، والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

أول مرشحة للانتخابات التونسية تتعرض لهجوم أمام منزلها .. صور

حبس أبو قلب لحيازته 1623 طربة حشيش في الجيزة

محمد شيحة: الأهلي يحتاج للتصالح مع تركي آل شيخ

تعرف على سر زيارة تميم لتركيا مرتين فى أقل من شهر .. فيديو

تظاهرة حب تجتاح السوشيال ميديا احتفالا بعودة الخطيب .. صور

ترامب يعلن مفاجأة حول التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية للصين

رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان

صحيفة صينية: التوافق بين بكين وواشنطن يحتاج إلى هذا الأمر

الأمن الفرنسي يعتدي بوحشية على متظاهر بباريس.. فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه

يوركشاير.. قرية إنجليزية كادت أن تسبب كارثة

إيران تعادي العالم وتعلن استمرار تجاربها النووية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

شاهد .. برومو مسلسل Marvel's Runaways
ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟