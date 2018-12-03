برلماني: عضوية مصر بمجلس المياه العالمي يعزز حصتها في مياه النيل

قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه له دور كبير في تأييد وتعزيز موقف مصر من عدم تأثر حصتها من مياه النيل.



وأضاف "العوضي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مياه النيل هي قضية أمن قومي، حيث إن المياه تعتبر شريان الحياة، موضحًا أن مصر تم تحديد حصة بـ 55 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لها، طبقا للمعاهدات والاتفاقيات بين دول حوض النيل مع مصر ولا يمكن التفريط على الإطلاق بها.



وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن مصر تمتلك من خلال موقعها وعلاقاتها الدولية المتشعبة وسائل ضغط كثيرة بما يخص عدم تأثيرها بخفض هذه الحصة، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى وجود بدائل كثيرة لزيادة المياه ولكن هذا لا يعني التفريط في الحصة السنوية.



كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، وذلك فى إطار الدور الذى تلعبه مصر في المحافل الدولية في مجال إدارة الموارد المائية على جميع المستويات ونتيجة لمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه بتفعيل دور المجتمع الدولى فى مجابهة التحديات المائية التي تواجه العديد من بلدان العالم من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.