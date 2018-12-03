شاهد .. أفيشات جديدة لفيلم Glass

كشفت الشركة المنتجة لفيلم Glass عن البوسترات الجديدة للعمل والذى من المقرر ان يعرض في 18 يناير المقبل.



ومن المقرر أن تدور أحداث الجزء الجديد بعد القبض على ماكفوي وإيداعه في مصحة علاج نفسية، بجوار صامويل جاكسون وبروس ويليس.



وكان الجزء الأول يتناول حياة شخص مصاب بمرض الانفصام يقوم بخطف 3 فتيات واحتجازهن، ويظهر ماكفوى بالعمل بأكثر من 23 شخصية مختلفة وتحاول الفتيات الهرب، لكنهن يعانين بسبب شخصيته المعقدة.



الفيلم بطولة جيمس ماكفوى، بجانب النجم العالمى بروس ویلیس، وصامويل جاكسون، أنيا تايلور-جوي، سبنسر كلارك، كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان الذى أخرج الجزء الأول من الفيلم الذى جاء بعنوان " Split".