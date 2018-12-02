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الآثار: كشف أثرى ضخم بالقرب من القاهرة خلال أسبوعين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن رجال الأمن فى المباحث والآثار قد جاءت لهم معلومة من ثلاثة ايام فى منطقة وسط المنيا عن احتمالية وجود تاجر فى الاثار وبعد التأكد من المعلومة تم اخذ اذن من النيابة واقتحام بيته والعثور على تماثيل عديدة صغيرة الحجم والتى تشتهر بها مصر الوسطى كلها.

وأضاف الوزيري فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم " أنه يتم الانتظار للتأكد من اثريتها من عدمه عبر ذهاب لجنة للتأكد وعرض تقريرها عليه فى الغد.

ووجه الوزيري الشكر لوزارة الداخلية وشرطة السياحة والاثار لمجهوداتهم الهامة والتى وصفها بغير العادية للقبض على لصوص الأثار وذلك بالرغم من ان القانون الأخير الذى تم وضعه لردع لصوص الاثار تم تغليظ العقوبة فيه. 

وأوضح وزيرى: "ولكن للاسف ينقص الناس الوعى نظرا للطمع والجشع وحب المال الذى نسي الناس ان هناك تغليظ عقوبة قد يصل إلى 25 عاما مع غرامة مالية كبيرة للاتجار بالآثار لأنها لم تعد مجرد جنحة بل وصلت الى حد الجناية وجريمة والناس يجب ان تتعظ شوية ويجب انها تعرف ان رجال الأمن مصحصحين ولله الحمد ومفتشى الاثار ايضا مصحصحين ولله الحمد". 

واختتم تصريحاته أن هناك مفاجأة سارة فى اقل من اسبوعين، حيث سيتم الإعلان عن كشف محترم للغاية وهام جدا قريب من القاهرة موجها دعوة لمقدم البرنامج لزيارة الكشف الاثري الجديد.
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