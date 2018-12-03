برلماني: مقعد مصر في المجلس العالمي للمياه يعود بالإيجاب على مفاوضات سد النهضة

قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، سوف يكون له مردود إيجابي حول ملف سد النهضة، مؤكدا أنه سيقوي موقف مصر في تأييد حقها أمام العالم للحفاظ على حصتها السنوية للمياه.





وأضاف "المنتصر" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا الفوز يعد تتويجا لدور مصر والوزارة بالفوز بمقعد في أحد المحافل الدولية،موضحا أن وجود مصر داخل هذا المجلس يسلط الضوء على دورها الفعال في الحفاظ على المياه وحمايتها وتنميتها وتخطيطها وإدارتها واستخدامها بكفاءة، فضلا عن إشادة العالم أجمع بأداء مصر القوي في ظل وجود أزمة في المياه لديها.





وتابع النائب قائلا: "مصر دايما رائده وتستطيع أن تواجه الصعاب وتتغلب عليها مؤكدا على أن مصر تسعي إلى وجود بدائل كثيرة لزيادة المياه ولكن هذا لا يعني التفريط في الحصة السنوية على الاطلاق".



