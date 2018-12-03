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برلمان

برلماني: مقعد مصر في المجلس العالمي للمياه يعود بالإيجاب على مفاوضات سد النهضة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، سوف يكون له مردود إيجابي حول ملف سد النهضة، مؤكدا أنه سيقوي موقف مصر في تأييد حقها أمام العالم للحفاظ على حصتها السنوية للمياه.

وأضاف "المنتصر" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا الفوز يعد تتويجا لدور مصر والوزارة بالفوز بمقعد في أحد المحافل الدولية،موضحا أن وجود مصر داخل هذا المجلس يسلط الضوء على دورها الفعال في الحفاظ على المياه وحمايتها وتنميتها وتخطيطها وإدارتها واستخدامها بكفاءة، فضلا عن إشادة العالم أجمع بأداء مصر القوي في ظل وجود أزمة في المياه لديها.

وتابع النائب قائلا: "مصر دايما رائده وتستطيع أن تواجه الصعاب وتتغلب عليها مؤكدا على أن مصر تسعي إلى وجود بدائل كثيرة لزيادة المياه ولكن هذا لا يعني التفريط في الحصة السنوية على الاطلاق".

كانت قد أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه وذلك فى إطار الدور الذى تلعبه مصر فى المحافل الدولية فى مجال إدارة الموارد المائية على كافة المستويات ونتيجة لمخرجات اسبوع القاهرة الأول للمياه بتفعيل دور المجتمع الدولى فى مجابهة التحديات المائية التي تواجه العديد من بلدان العالم من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
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