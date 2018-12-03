250 جنيها سعر تذكرة حفل محمد الشرنوبي

حددت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد الشرنوبى أسعار التذاكر الخاصة بالحفل الذي سيقام في التجمع الخامس يوم 21 ديسمبر الجاري.



وتضمنت التذاكر فئة واحدة تبلغ قيمتها 250 جنيها وهو الحفل الذى يقام بمناسبة راس السنة.



ويشدو الشرنوبي بباقة من أغانيه المميزة منها "فاكر زمان" والتي قدمها مع النجمة أنغام، و"مين فينا" والتي قدمها على طريقة الديو مع الفنانة أصالة، إضافة إلى نخبة من أروع أغاني الزمن الجميل التى اشتهر بتقديمها منها "ياناعسة"، و"زوروني كل سنة مرة".



وكان "الشرنوبي" شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وأحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة المطربة نسمة محجوب.



يذكر أن محمد الشرنوبي، حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "النفسية"، والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي إلهامي دهيمة.