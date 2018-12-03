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برلمان

برلمانى: يشيد بتكليفات التنمية المحلية للمحافظين.. ويؤكد: تحقق أهداف التنمية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمجموعة التوجيهات التي كلف بها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين للقيام بها.

وأوضح الفيومي خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الإسراع في ملف تقنين الأراضي للجادين في التقنين وتحصيل حق الدولة والتشديد علي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في مهدها، والاهتمام بتراخيص التوك توك والاسراع في الحد من هذه الظاهرة التي تسبب أزمات أمنية واقتصادية وتعليمية إضافة إلى الاهتمام بملف النظافة والتوسع بمشروع شبكات الصرف الصحى، كلها ملفات مهمة شغلت الرأى العام الفترة الماضية وتمت المطالبة بها كثيرا فى الوقت الماضى.

وتابع: "سرعة تنفيذ هذه التكليفات يرتقى كثيرا بالتنمية المحلية على مستوى الدولة ويحقق جهود التنمية المستدامة 2030". 

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد كلف، المحافظين بعدد من التكليفات خلال الورشة التدريبية الأخيرة، وذلك بناء علي تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي كانت في مقدمتها الإسراع في ملف تقنين الأراضي للجادين في التقنين وتحصيل حق الدولة.

وشدد علي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في مهدها. 

كما كلف شعراوي المحافظين، بالاهتمام بتراخيص التوك توك والاسراع في الحد من هذه الظاهرة التي تسبب أزمات أمنية واقتصادية وتعليمية.

وشدد الوزير علي المحافظين الاهتمام بملف النظافة من خلال المشاركة المجتمعية لاحداث خطوات ملموسة علي ارض الواقع يشعر بها المواطن إلى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة.

وشدد علي الاهتمام والتوسع بمشروع شبكات الصــرف الصحى، بالمحافظات بالتوازي مع خطة الحكومة ،من خلال المشاركة المجتمعية في مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين.
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