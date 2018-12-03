شاهد .. برومو مسلسل Marvel's Runaways

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل Marvel's Runaways البرومو الدعائي تمهيدا لعرضه في 21 ديسمبر الجاري.



مسلسل Marvel's Runaways يدور حول مجموعة من ستة مراهقين في عالم Marvel الذين يكتشفون سرا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالي تواجههم العديد من الأزمات التي يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة في نهاية المطاف.



المسلسل من بطولة رينزي فيليز، ليريكا أوكانو، فرجينيا جاردنر، اريلا بارر، جريج سولكين، أليجرا أكوستا، كيفن وايزمان، انجيل باركر، ريان ساندز، آني فرشينج، كيب باردو، ومن تأليف ستيفاني سافاج، وجوش شوارتز.

