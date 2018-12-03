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فن

عرض مسلسل أبو العروسة 22 ديسمبر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تقرر عرض الجزء الثانى لمسلسل "أبو العروسة" فى 22 ديسمبر الحالى، وذلك بعد تصوير جزء كبير من العمل بقيادة المخرج كمال منصور، في عدة مناطق منها مصر الجديدة والهرم وطريق مصر الإسماعيلية ومدينة السادس من أكتوبر. 

وكان الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" حقق انتشارًا ونجاحًا كبيرًا وقت عرضه في يناير الماضي، وهو ما دفع فريق العمل لتقديم جزء ثانِ خلال الموسم الدرامي الشتوي.

المسلسل دراما اجتماعية طويلة تدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

"أبوالعروسة" ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، ونرمين الفقى، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقى، ومدحت صالح، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، وأمانى كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور.
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