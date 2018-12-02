الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

سادت فرحة عارمة بين صفوف فريق الرجاء البيضاوى المغربي عقب التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية رغم الخسارة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "الشهداء" بكينشاسا، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية.



وحقق الفريق المغربي فوزا فى لقاء الذهاب بنهائى كأس الكونفيدرالية بالمغرب على نظيره الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد.



ونجح عبدالله حفيظى فى الدقيقة 20 فى ترجمة الهجمات المغربية على مرمى المنافس ومنح الفريق المغربي قبلة الحياة للفوز باللقب القارى.



وشهد ملعب الشهداء فى كينشاسا فرحة عارمة بين لاعبى الرجاء فيما خيم الحزن على لاعبى فيتا كلوب وجماهيره فى المدرجات للفشل فى نيل اللقب.









