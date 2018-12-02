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اقتصادية النواب: تحرير الدولار الجمركي لا يستهدف حماية الصناعة ..فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:38 م
النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى
حمزة شعيب
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الصناعة المصرية تواجه معوقات كثيرة جدًا.

وأضاف "الجوهري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، «أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي يحمل في ظاهره حماية الصناعة المصرية، لكن في باطنه يستهدف الحد من الاستيراد وزيادة الموارد المالية، معلقًا: «الحكومة لن تنجح بدون شفافية، هو حضرتك لسه فاكر تحمي الصناعة دلوقتي».

وأوضح أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى سيؤثر على الصناعة المحلية، منوها: "أؤيد وأدعم الصناعة المصرية والحفاظ عليها".
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