اقتصادية النواب: تحرير الدولار الجمركي لا يستهدف حماية الصناعة ..فيديو

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الصناعة المصرية تواجه معوقات كثيرة جدًا.





وأضاف "الجوهري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، «أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي يحمل في ظاهره حماية الصناعة المصرية، لكن في باطنه يستهدف الحد من الاستيراد وزيادة الموارد المالية، معلقًا: «الحكومة لن تنجح بدون شفافية، هو حضرتك لسه فاكر تحمي الصناعة دلوقتي».



