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رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الفنانة رانيا يوسف، ردًا على مصمم الأزياء الذي علق على صلاحية الفستان الذي ارتدته داخل مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفستان ليس تصميمًا مصريًا من الأساس، لكنه ينتمي لماركة إيطالية التصميم والصنع، وترتديه كثير من النساء في مختلف الدولة العربية.

وأكدت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري على فضائية "دي إم سي"، أن الفستان مصنوع من خامة ثقيلة على خلاف بطانته الخفيفة التي امتدت مع الحركة، متابعة أنها لم تقصد الظهور بذلك الشكل وتعريض نفسها وعائلتها للهجوم الكبير.

وأشارت الفنانة، إلى أنها لم تظهر بهذه الطريقة طوال مسيرتها الفنية التي امتدت لـ25 عامًا.
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