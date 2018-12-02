منتخب الكرة النسائية: نحتاج الدعم للاستعداد للبطولات.. فيديو

قال الكابتن إكرامي الجمال، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، إن المنتخب يستعد لبطولة الألعاب العالمية التي سوف تقام في شهر مارس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هذه البطولة يشارك فيها أكثر من 170 دولة، بأكثر من 14 رياضة متنوعة، موضحًا أن هذه البطولة تحتاج إلى دعم كبير من الوزارات والشركات الراعية.





وناشد المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، الشركات الراعية، والمسئولين بالدولة، تقديم الدعم لمنتخب الكرة النسائية، معقبا: «كلنا بنمثل مصر مش بنمثل نفسنا».