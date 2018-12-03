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فن

رامي عياش يستعد لتصوير مسلسله فبراير المقبل

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يعقد المطرب رامي عياش جلسات عمل مستمرة مع المخرجة رشا شربتجي، من أجل بدء التصوير في مسلسله الجديد في فبراير المقبل.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الـ 60 حلقة، ويناقش قضية رأي عام جريئة جدًا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التعاقد مع نخبة كبيرة من الممثلين، كما تدرس المخرجة رشا شربتجي، العمل جيدًا لمعاينة أماكن التصوير في أقرب وقت.

يذكر أن رامي عياش أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27.
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