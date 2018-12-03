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فن

شاهد.. برومو مسلسل Good Omens

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل Good Omens البرومو الدعائى له والذى من المقرر عرضه فى العام المقبل.

المسلسل تدور قصته حول الصراع بين ملاك وشيطان، واللذان يواجهان طفلا بعمر الـ11 وساحرة قاتلة.

مسلسل Good Omens من تأليف نيل جيمان، تيرى براتشيت، ومن بطولة ايلان جالكوف، مايكل شين، سام تايلور باك، ديفيد تينانت، سيمون ميريلز، لورديس فابريس، شارون شيرى بالارد، الاردن لونج، كايتلين ثوربورن، جيل وينترنيتز.
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