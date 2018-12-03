السحلب بسعرات حرارية أقل

السحلب من المشروبات الساخنة التى يفضل الكثيرون تناولها فى الشتاء إليك وصفة سهلة وسريعة لتحضيره بسعرات أقل واستمتعي بكوب من السحلب الساخن دون أن تقلقي بزيادة وزنكِ.

المقادير



2 ملعقة قرفة كبيرة

2 ملعقة سحلب كبيرة

ملعقة ماء زهر كبيرة

¼ معلقة فص مستكة صغيرة

2 كوب حليب خالي الدسم



طريقة التحضير



نسكب في وعاء الحليب ونضيف إليه السحلب والمستكة ونقلب حتى تذوب المكونات ونضع الوعاء على النار مع التقليب المستمر؛ حتى يثقل المزيج ثم نضيف ماء الزهر ونقلب ثانية نصب السحلب في الأكواب، ونرش القرفة على الوجه ثم تقدم .

