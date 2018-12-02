بلاغ ضد موقع الفصلة بسبب إهانة جواز السفر المصري

تقدم الكاتب الصحفي عبده زكي ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات ضد موقع الفصلة والقائمين عليه، بعد نشره أن الباسبور الإماراتى حقق إنجازًا كبيرًا ووصل للمركز الأول عالميًا فى مؤشر passport index الذى يعتمد على عدد الدول التى يقدر حامل الباسبور دخولها بدون تأشيرة، "باسبورت إندكس"، صنفوا جواز سفر الإمارات بسبب إنك تقدر تدخل به 167 دولة بدون تأشيرة، وبكده تكون أول دولة عربية تحقق الإنجاز ده.



وأضاف أن الموقع الباحث عن الوقيعة بين الشعبين العربيين، لم يعجبه هذا الحديث وراح يبحث عن أي أزمة يثيرها ليحقق بذلك ثلاثية خبيثة، فهو يستهدف تحقيق أكبر قدر من الانتشار ليعالج تأخره وسط المواقع الإخبارية، ويحدث أزمة بين البلدين الشقيقين، ويستقطب أعضاء الجماعة الإرهابية ليرفعوا من التفاعل مع الأخبار المنشورة على الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وأوضح أن الموقع وضع تعليقًا على خبر احتلال جواز السفر الإماراتي المركز الأول عالميًا يقول فيه: «جواز السفر المصري ده تتجول بيه في الأرياف.. خليك انت في الـ7 آلاف حضارة»، والمراد منه إقحام مصر بلا داعي ولا سبب بهذا الشكل المهين على يد سلة من أعداء الوطن يستوجب تقديمهم للمحاكمة



وأكد أن هذا الأمر يستوجب محاكمة هؤلاء الشباب بتهمة إهانة البلد وإثارة الفتنة بين بلدين شقيقين، وخدمة مصالح جماعة إرهابية.



وصنف الموقع المزعوم جواز سفر سنغافورة فى المركز الثانى بعد الإمارات وفى المركز الثالث ألمانيا وبعدها الدنمارك والسويد فى المركزين الرابع والخامس على الترتيب .



وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد تعقيبًا على الحدث: "فى يومنا الوطنى المجيد.. توالت إنجازاتنا.. منذ قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة".



ومضمون هذا الكلام يثلج صدر كل مصرى شريف لكن ما الذى أقحم مصر بالسخرية، بالطبع لا نخاطب هؤلاء الذين لا يعلمون قدر الوطن ودوره فى حماية الأمة العربية والارتقاء بها أمنيًا وسياسيًا وتعليميًا وثقافيًا ومن وازع ضميرنا الوطنى أتقدم أنا عبده زكى.



كما تقدم زكى ببلاغ للمستشار النائب العام والنيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وإصدار الأوامر للأجهزة المختصة بسرعة القبض على هؤلاء الخونة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة وبلاغ لرئيس مجلس النواب وأطالبه باتخاذ اللازم نحو سن تشريع يوقف هؤلاء المرتزقة عند حدهم.





