وصفة خارقة لإطالة الرموش وإخفاء فراغات الحواجب

هل تعاني تساقط الرموش تساقط الرموش ووجود الفراغات التي تحدث في الحواجب بطرق طبيعية لتحضير سيروم بمكونات طبيعية تقضي على تساقط الرموش وتخفي فراغات الحواجب بفترة وجيزة تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم..





كل ما تحتاجين لتطبيق السيروم





ملعقة واحدة من جل الصبار

ملعقتين من زيت الخروع

كبسولتين من فيتامين E





طريقة تحضير السيروم..





تمزج المكونات فى وعاء ثم توزع على الرموش بواسطة ماسكارا نظيفة ويطبق السيروم على الرموش بحذر وعلى الحواجب أيضًا.



