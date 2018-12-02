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شعبة السيارات: تحرير الدولار الجمركي سيحرك أسعار الياباني والصيني والأمريكي 15%

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:53 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، أن رفع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع الترفيهية والاستفزازية سيرفع أسعار السيارات الياباني والصيني والأمريكي بنسبة بين 10 -15% عن السعر الحالي.

وأضاف "شرباص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرار لن يشمل السيارات المنتجة محليًا، كما أنها ستكون أقل للسيارات الأوروبية بعد انتهاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

كانت وزارة المالية قد أعلنت قائمة بالسلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي يوجد مثيل لها محليًّا، لاستثنائها من تطبيق سعر الدولار الجمركي بواقع ١٦ جنيهًا وتعاملها بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.

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