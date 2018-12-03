تنصيب اتحاد طلاب التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم .. صور

شهدت الدكتورة صفاء أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية و تكريم الطالبات المتميزات بالنشاط الذي نظمته الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم بحضور الدكتور ابتسام محمد عبد اللا وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور اكرام على مجاور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتور وائل طبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بالمكتبة المركزية بالجامعة
وتضمن الحفل قيام طالبات الكلية بعرض عدد من الاغاني بلغة الاشارة بالاضافة الى عرض اسكتش مسرحي.
وتضمن الحفل قيام طالبات الكلية بعرض عدد من الاغاني بلغة الاشارة بالاضافة الى عرض اسكتش مسرحي.