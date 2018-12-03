تنصيب اتحاد طلاب التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم .. صور

شهدت الدكتورة صفاء أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية و تكريم الطالبات المتميزات بالنشاط الذي نظمته الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم بحضور الدكتور ابتسام محمد عبد اللا وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور اكرام على مجاور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتور وائل طبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بالمكتبة المركزية بالجامعة



وتضمن الحفل قيام طالبات الكلية بعرض عدد من الاغاني بلغة الاشارة بالاضافة الى عرض اسكتش مسرحي.





