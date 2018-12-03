5 تكليفات من وزير التنمية المحلية للمحافظين.. النويشى: يا رب نبدأ تنفيذ فورا.. وصيانة معدات النظافة بحاجة لـ400 مليون جنيه..الفيومى: تنفيذ هذه الأهداف تحقق أهداف التنمية

بدوي النويشي عن توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظين: يا رب نبدأ تنفيذ فورا

النويشى: صيانة معدات النظافة بالمحافظات بحاجة لـ400 مليون جنيه

محمد الفيومي: يشيد بتكليفات التنمية المحلية للمحافظين ويؤكد:تحقق أهداف التنمية



كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بعدد من الأمور خلال الورشة التدريبية الأخيرة وذلك بناء علي تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي كانت في مقدمتها الإسراع في ملف تقنين الأراضي للجادين في التقنين وتحصيل حق الدولة وشدد علي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في مهدها، إضافة تكليفه المحافظين، بالاهتمام بتراخيص التوك توك والاسراع في الحد من هذه الظاهرة التي تسبب أزمات أمنية واقتصادية وتعليمية.



كما شدد الوزير علي المحافظين الاهتمام بملف النظافة من خلال المشاركة المجتمعية لاحداث خطوات ملموسة علي أرض الواقع يشعر بها المواطن الي أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة إضافة إلى تشديده علي الاهتمام والتوسع بمشروع شبكات الصــرف الصحى، بالمحافظات بالتوازي مع خطة الحكومة ، من خلال المشاركة المجتمعية في مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين.



وفي هذا السياق أشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمجموعة التكليفات التي وجه بها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأوضح "النويشي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في "مهدها" مهم للغاية لتفادي الوقوع في أخطاء الماضي المتمثلة في ترك المواطنين البناء على الأراضي الزراعية ثم السكن عليها، وبالتالي يمثل إزالتها خطرا على المواطنين وإهدار لأموالهم، أو تركها يتسبب في زيادة تكلفة على الدولة من حيث اضطرارها إلى توصيل مرافق عامة بالمليارات.



وتابع أن تكليف وزير التنمية المحلية للمحافظين بـ" الاهتمام بتراخيص التوك توك والاسراع في الحد من هذه الظاهرة التي تسبب أزمات أمنية واقتصادية وتعليمية" مهم في إطار سعي الدولة لـ حل إشكاليات التوك من اتجاه الأطفال لقيادته وترك التعليم ثم الانجراف فى العديد من المشاكل والطرق غير السوية، مضيفا: "يا رب نبدأ تنفيذ فورا".



وأضاف النويشى: أن الاهتمام بملف النظافة الذي شدد عليه وزير التنمية المحلية من خلال المشاركة المجتمعية، ضروري، لأنه ملف خطير يشغل الرأي العام ولا يقل أهمية عن ملفات التعليم والصحة ويجب أن يكون على أولويات الحكومة لأنه ملف سلاح ذو حدين، إذا أهملناه يهدد جهود الدولة للارتقاء بالصحة، وإذا وضع على أهم أولويات الدولة يحقق عوائد اقتصادية كبيرة.



وتابع: "تطوير معدات النظافة بـ الـ 27 محافظة يحتاج 400 مليون جنيه، وهذا ما أكد عليه المحافظين خلال لقائهم بوزير التنمية المحلية".



وأضاف "النويشى" أن تشديد وزير التنمية المحلية على الاهتمام والتوسع بمشروع شبكات الصرف الصحى، خاصة فى ظل اتساع المناطق السكانية عن المخطط لها، مما يعني تحميل أكثر على شبكات الصرف الصحى وهو ما يطلب توسيع جديدا فى الشبكات لتكافئ قدرتها، إلى أن الدولة بدأت فى إنشاء شبكات صرف عالية التقنية أسمها "MBR" وذلك من خلال المشاركة المجتمعية.



ومن جانبه أشاد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمجموعة التوجيهات التي كلف بها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين للقيام بها.



وأوضح الفيومي خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الإسراع في ملف تقنين الأراضي للجادين في التقنين وتحصيل حق الدولة والتشديد علي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في مهدها، والاهتمام بتراخيص التوك توك والاسراع في الحد من هذه الظاهرة التي تسبب أزمات أمنية واقتصادية وتعليمية إضافة إلى الاهتمام بملف النظافة والتوسع بمشروع شبكات الصرف الصحى، كلها ملفات مهمة شغلت الرأى العام الفترة الماضية وتمت المطالبة بها كثيرا فى الوقت الماضى.



وتابع: "سرعة تنفيذ هذه التكليفات يرتقى كثيرا بالتنمية المحلية على مستوى الدولة ويحقق جهود التنمية المستدامة 2030".

