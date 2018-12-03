ريجيم سريع ومتوازن لنسف الدهون

هل تريدين ريجيم سريع لنسف وحرق الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي له مفعول السحر في إنقاص الوزن يقدمه استشاري التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد":
الإفطار:
رغيف خبز + بيضة مسلوقة + كوب شاي أخضر بدون سكر.
الغداء :
1/4 دجاجة + طبق شوربة خضار + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.
أو
(1) سمكة مشوية 300 جم + سلاطة + رغيف سن.
العشاء :
كوب زبادي.
الإفطار:
رغيف خبز + بيضة مسلوقة + كوب شاي أخضر بدون سكر.
الغداء :
1/4 دجاجة + طبق شوربة خضار + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.
أو
(1) سمكة مشوية 300 جم + سلاطة + رغيف سن.
العشاء :
كوب زبادي.