مصرع طفل صدمه جرار زراعي بإحدى قرى ميت غمر

لقى طفل مصرعه اثر صدم جرار زراعي، بإحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية.



وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر ، من مستشفى دماص المركزى بوصول الطفل "سعد ك ص - 11 عاما - طالب"، ومقيم طرف أسرته بقرية " دماص "بمركز ميت غمر مصابًا باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ( إدعاء حادث طريق ) وتوفى عقب وصوله.



وبالانتقال وبسؤال والده قرر بأنه أثناء عودة نجله للمنزل ، اصطدم به جرار زراعى قيادة "عمر أ ع 19 سنة - طالب"، ومقيم بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته ، وإتهم قائد الجرار الزراعى بالتسبب فى ذلك.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والجرار الزراعى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وتم التحفظ على الجرار الزراعى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30600 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر