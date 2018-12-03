التموين: الدولة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وما يحدث الآن في صالح الجميع

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الدولة المصرية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال وصول الدعم إليهم بطريقة صحيحة.





وأوضح في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم إتاحة تعديل بطاقات التموين عن طريق مواقع الإلكترونية، ومكاتب التموين من أجل راحة المواطنين.





وأكد عملية التحديث تسعي للحفاظ علي حقوق المواطنين واستخدام الموارد المالية الزائدة، في مجالات التعليم والصحة وغيرها قائلا: "الموازنة كانت بدعم التموين بـ 86 مليار جنيه ويتم الموافقة عليها".





وأوضح أنه قبل تأسيس قاعدة البيانات وتصحيح بيانات المواطنين، كان هناك موارد يتم إتاحته لغير المستحقين، بالإضافة إلى صرف مستحقاته أكثر من مرة، عن طريق تكرار الأسماء مردفا: "مفيش بلد بتقوم غير بالحقوق والواجبات"، منوها أنه تم اكتشاف أكثر من 16 ألف اسم مكرر.





ونوه بأن وزارة التموين، تسعى جاهدا لأخذ كل مواطن داخل الدولة حقوقه كاملة ، مضيفا أنه لن يتم حذف اي مواطن من قاعدة البيانات ، إلا في حالة وجود رقم مكرر في بطاقة أخرى أو خطأ في بياناته الشخصية.





وأشار إلى وجود تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بالتدقيق في قاعدة بيانات الأرقام القومية للمواطنين، مطالبا المواطنين بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين من أجل تقديم طلبات التظلم لإعادة النظر إليها مرة أخرى.



