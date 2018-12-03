دون صبغة.. 4 مكونات من مطبخك لتفتيح الشعر بسرعة لا تتوقعينها

هل تريدين تجديد إطلالتكِ؟ يمكنك القيام بذلك بمكونات طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير، ولكنها تساعد على تفتيح شعرك وصبغه بمكونات طبيعية فى دقائق معدودة، إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاي الهندي:



المكونات:



•كوب من الزبادي.

•كوب من الماء.

•ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

•ملعقتان كبيرتان من البابونج.



طريقة تطبيق الوصفة:



يوضع الماء على النار وتضاف له أزهار البابونج حتى الغليان. يصفى الخليط ومن ثم تضاف له بقية المكونات. يوزع الخليط على الشعر حوالى ساعتين و ½ قبل غسل الشعر.