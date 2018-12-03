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رياضة

وكيل أعمال اللاعب: أمين بن عمر رفض العروض العالمية من أجل الأهلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
حسن العمدة
أكد منجي تكتوك، وكيل أعمال التونسي محمد أمين بن عمر، أن اللاعب يقترب من الانضمام للأهلي، لافتًا إلى أنه متبقي فقط جزئيات بسيطة.

وقال منجي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يوجد العديد من العروض العالمية لمحمد أمين بن عمر من إسبانيا وفرنسا لكنه اقترب من الأهلي".

وأضاف: "العرض الذي يرضي اللاعب والنادي هو الذي يتم الموافقة عليه، والنجم أبدى موافقته على انتقاله إلى الأهلي".
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