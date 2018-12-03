محمد محمود: عائلتي أهلاوية.. وتوقعت أن انضمامي للمنتخب مجرد هزار

تحدث محمد محمود، لاعب وادي دجلة، المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن بدايته في كرة القدم وانضمامه للمنتخب المصري.



وقال "ميدو" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بدايتي مع اختبارات وادي دجلة وكان عمري وقتها 11 عامًا".



وأضاف: "تصعيدي لأول مرة كان مع هاني رمزي وتدربت فقط ثم مع حمادة صدقي وباتريس كارتيرون حتى تواجد ميدو ومنحني فرصة المشاركة ولكنني لم اشارك كثيرًا بسبب سوء النتائج".



وتابع لاعب الأهلي الجديد: "أنا أهلاوي منذ الصغر وعائلتي بالكامل أهلاوية.. علمت انضمامي لصفوف المنتخب المصري لأول مرة من أحد أصدقائي وتوقعت انها مزحة ليس إلا".