محمد شيحة: الأهلي يحتاج للتصالح مع تركي آل شيخ

أكد محمد شيحة وكيل اللاعبين، أن النادي الأهلي في حاجة للتصالح مع المستشار تركي آل شيخ وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.



وقال شيحة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الأهلي في حاجة للتصالح مع تركي آل شيخ لأن الأخير "يذبح" في التفاوض مع اللاعبين لأنه يرفع المقابل المادي بشكل كبير.



وتابع: "رئيس الزمالك أيضًا يراقب الموقف فيما يتعلق بالصفقات لأنه يرغب في ضم لاعبين مميزين للأبيض في يناير المقبل".