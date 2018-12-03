ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد شيحة: الأهلي يحتاج للتصالح مع تركي آل شيخ

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
حسن العمدة
أكد محمد شيحة وكيل اللاعبين، أن النادي الأهلي في حاجة للتصالح مع المستشار تركي آل شيخ وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال شيحة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الأهلي في حاجة للتصالح مع تركي آل شيخ لأن الأخير "يذبح" في التفاوض مع اللاعبين لأنه يرفع المقابل المادي بشكل كبير.

وتابع: "رئيس الزمالك أيضًا يراقب الموقف فيما يتعلق بالصفقات لأنه يرغب في ضم لاعبين مميزين للأبيض في يناير المقبل".
loading...

ترشيحاتنا

محمد شيحة: الأهلي يحتاج للتصالح مع تركي آل شيخ

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه

اتحاد الشجاعية يفجر مفاجأة بشأن صفقة ميسي العرب: لا أحد في الأهلي تحدث معنا

قتيلة المرج ليست سيئة السمعة.. الأهالي: المجني عليها شقيانة وتساعد والدها في مصاريف المنزل.. صور

هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بالزكام خلال الشتاء

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

مفاجأة.. جزيرة مطروح يطيح بـ المصري البورسعيدي من كأس مصر ..فيديو

ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

الأهلي يجدد تعاقد مؤمن زكريا 3 مواسم مقابل 22 مليون جنيه.. تفاصيل

ليلى علوي تكشف سر إنقاص وزنها بوصفة مذهلة .. فيديو

الشجاعية الفلسطيني يعاتب الأهلي ويكشف تفاصيل توقيع ميسي العرب على بياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟