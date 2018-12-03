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رياضة

محمد محمود: تاكيس له الدور الأكبر في تألقي هذا الموسم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
حسن العمدة
تحدث محمد محمود، لاعب وادي دجلة المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي، عن أسباب تألقه هذا الموسم وظهوره بشكل مميز عن باقي المواسم الماضية.

وقال "ميدو" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" تاكيس جونايس له العامل الأكبر في ظهوري بهذا الشكل".

وتابع "تاكيس يقدم كرة مختلفة بفكر مختلف في الدوري المصري، نلعب بطريقة الاستحواذ على الكرة".

وواصل اللاعب تصريحاته: "طريقة لعب وادي دجلة مثل طريقة لعب برشلونة ونلعب بشكل هجومي".
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