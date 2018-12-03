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مرأة

أسرع 3 وصفات لمحاربة رائحة الفم الكريهة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من رائحة الفم الكريهة يمكنك التخلص منها بتحضير غسول طبيعي للفم وسهل التحضير لن يكلفك الكثير، يقدمها موقع بولد سكاي الهندي:

وصفة القرنفل والنعناع

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة نعناع
ملعقة كبيرة قرنفل
ملعقة كبيرة قرفة

طريقة التحضير:
نقوم بطحن هذه المكونات مع بعض، ثم نغليها في كأس ونصف من الماء، ونتركه لمدة ساعة واحدة حتى يبرد ثم نصفيه ونضعه في زجاجة محكمة الإغلاق، ثم نقوم بغسل فمنا به صباحا عند الاستيقاظ وبعد تناول وجبة الغداء وقبل النوم.

وصفة الجنزبيل والليمون

المكونات المطلوبة:
زنجبيل.
ليمون.
نعناع.
ماء.

الطريقة:
تخلط المكونات معا في وعاء واحد وضعي المكونات على النار لمدة ١٠ دقائق، وتناولي المشروب مرة يوميًا.

وصفة البقدونس وماء الورد

المكونات المطلوبة:
بقدونس.
ماء ورد.
نعناع.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد ومضمضة الفم بواسطة الخليط مرتين يوميًا.
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