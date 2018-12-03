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التخطيط: تدريب الشباب على القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر دولة رائدة في تدريب الشباب على القيادة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب الشباب التي أنشأها "السيسي" مؤخرًا، وسيتم تدريب بعض الشباب الأفريقي في هذه الأكاديمية.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه توجد مجموعة من البرامج بالتنسيق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بوعي الشباب الإفريقي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تسعى بالتنسيق مع الوزارات المعنية للتصدي للأفكار والعادات الخاطئة لا سيما أن التنمية لا يمكن أن تتم وسط السلوكيات الخاطئة.

وأكملت: "نسعى لوجود توازن بين عدد السكان ومعدلات التنمية، ولابد من تكامل مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوضيح المفاهيم المغلوطة والسلوكسات العير صحيحة بشأن الزيادة السكانية".
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