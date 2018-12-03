رانيا هاشم: افتتاح معرض إيدكس فخر للمصريين

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن الدولة المصرية تستعد غدا لاستقبال معرض "إيدكس"، للصناعات العسكرية داخل الدولة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه هذا المعرض لا يحدث إلى داخل الدول الكبيرة.



وأضافت في برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "one" أن هناك دولا كثيرة ستشارك داخل معرض إيدكس، بالإضافة إلى مشاركة الدولة المصرية بأسلحة مبهرة للغاية.



وأوضحت أن افتتاح ذلك المؤتمر يعد فخرا لكل المصريين، مقارنته بالدول الكبرى التي تستشفي تلك المؤتمرات، معربا عن تمنيه أن تظل الدولة المصرية تحلق في سماء التقدم.



