مطار معيتيقة الليبي يعلن توقف الرحلات الجوية

أعلن مطار معيتيقة الدولي بليبيا، مساء أمس الأحد، عن توقف رحلات معظم شركات الطيران خلال الأيام القليلة القادمة بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني.



وأضاف المطار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الموظفين يطالبون بتسوية أوضاعهم الوظيفية أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.



وأشار إلى أن هذا الاعتصام نتج عنه توقف تجديد، واستخراج التصاريح للطيارين، وأعضاء الضيافة الجوية، وتوقف إصدار التصاريح لرحلات الإضافية والعارضة ورحلات لغرض الصيانة، وتوقف الأعمال الإدارية والاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.



وطالب المطار المسؤولين بالنظر لهذا الأمر قبل وقوع ما وصفها بـ"الكارثة" التي ستترتب عليها تكدس المسافرين في المطارات.