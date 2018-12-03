مرجان يطمئن الجماهير.. ويكشف موعد عودة الخطيب

طمأن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء على الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قائلا: "الحمد وصل بالسلامة".



وأشاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتواجده أثناء عودة رئيس النادي الأهلي من رحلته العلاجية من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.



وأكد أن محمود الخطيب، يعود إلى مباشرة عمله بداية من الغد للاطمئنان على أحوال الفريق وآخر التحديات التي تواجه القلعة.

