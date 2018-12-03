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ريهام سعيد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لحياة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
محمد القاضي
كشفت الإعلامية "ريهام سعيد"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طالبة المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، ألقت بنفسها من الدور الرابع بسبب التريقة عليها من قبل المشرفات.

وقالت "والدة الطالبة"، خلال لقائها ببرنامج "صبايا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «تسجيل إيمان قبل الانتحار دليل كاف علي أنها انتحرت بسبب التريقة عليها»، موضحة: «إيمان علي طول كانت تيجي تشتكي لي من المشرفات».

وأضافت: "كانت بتشتكي إن المشرفات بيتريقوا علي لبسها وعلشان قصت شعرها، وكانوا بيقولوا ليها إنتي شبه الولد، وتقولها إنتي إزاي أمك طلعتك كدا من البيت، وإنتي ميولك انحرافي، وإنتي ربنا غضبان عليكي، لدرجة إن إيمان عيطت في اليوم دا وجات تقولي هو ربنا غضبان عليا".

وأشارت: "التسجيل الصوتي إيمان كانوا مدخلينها في أوضة ومقفلين عليها، وقعدوا يحفلوا عليها، وكل حاجة واضحة في التسجيل".

وأردفت: "يوم الحادثة أنا كنت في البيت، وإيمان كانت طالعة وأنا نازلة من البيت، لقيتها جاية زعلانة جامد، بقولها مالك قالتلي العادي، أنا عرفت وقتها إن العادي المشرفات".

وتابعت: "أنا نزلت الشغل وهي دخلت متكلمتش معاها، وطلعت بعد الشغل لقيتها قافلة الأوضة وبتعيط، بقولها في إيه قالتلي إنتي مش عارفة تجبيلي حقي من المشرفات، وفتحت البلكونة وهي واقفة معايا ونطت منها وأنا قاعدة".

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