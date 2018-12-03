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منوعات

دراسة: وحش قاتل يعيش فوق الجلد

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
كريم جمال
أكدت دراسة حديثة أن هناك قاتلا يعيش فوق الجلد البشري، قادر على مقاومة كافة الأدوية والمضادات الحيوية.

وبحسب سبوتنك، تم اكتشاف بكتيريا تعيش على جلد جميع البشر تتحول للدفاع عن نفسها ضد الأدوية والمضادات الحيوية، وأوضحت الدراسات أن هذه النوعية من البكتريا، يمكنها أن تؤدي إلى زيادة العدوى المنقولة بعد الجراحة.

وحدد علماء في جامعة "باث" البريطانية، أشكالا أكثر فتكا من البكتيريا التي وجدت على جلد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى بعد الجراحة.

كما أكد العلماء أن هناك إمكانية أن تصبح الإصابات بعد الجراحة خطيرة للغاية، كما يمكنها أن تكون قاتلة، حيث وجدوا 61 اختلافا بين جينات البكتيريا على جلد المرضى الذين أصيبوا بالعدوى عقب عملية استبدال مفصل الفخذ أو الركبة أوعملية تثبيت العظام، وتلك الموجودة لدى المرضى الأصحاء.
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