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أخبار البلد

درع المهرجان العربي للإعلام السياحي لنيافة الأنبا مرقس

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
كتب - سامح سلام
قدم الأمين العام للمهرجان العربى للإعلام السياحي عبدالله العامر درع المهرجان للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن منح الأنبا مرقس درع المهرجان يأتى في إطار زيارته الرسمية الحالية للمملكة العربية السعودية.

وأعرب الأنبا مرقس عن سعادته لتواجده في بلده الثاني، السعودية مقدمًا الشكر لكافة المسؤولين بالمملكة.
درع المهرجان العربي للإعلام السياحي لنيافة الأنبا مرقس
درع المهرجان العربي للإعلام السياحي لنيافة الأنبا مرقس
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