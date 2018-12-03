وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث خط تجميع للسيارة كيا في مصر



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات الرئيسية التي ترتكز عليها خطة وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، لافتًا الى ان مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الاقليمى والدولي.



وقال إن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية، لها من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الامتيازات العديدة التي يمتلكها وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربي واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة، والتي من المنتظر أن تصل الى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية.



جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعالية تدشين أولى خطوط تجميع السيارة كيا سورينتو في مصر، وذلك بحضور السيد يوني يو شيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وجميس كيم رئيس المكتب الإقليمي لشركة كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا والمهندس خالد نصير رئيس الشركة العالمية للتجارة والتوريدات والسيد/ كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للسيارات.



وأوضح الوزير أن تدشين تجميع السيارة كيا في مصر، يعد بمثابة إضافة كبيرة لصناعة السيارات في مصر، لافتًا إلى أن هذا المشروع يسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الشركة ان تكون نسبة المكون المحلى بالسيارة المجمعة بنسبة تتجاوز 45%.



وأشار نصار، إلى أن صناعة السيارات في مصر تضم 170 شركة منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها مابين تجميع سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، إضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بتوريد المكونات الى شركات تجميع السيارات كذلك التصدير للخارج.



واختتم الوزير كلمته بأن تدشين خط تجميع السيارات كيا في مصر، يكلل جهود سنوات من العمل الجاد والالتزام المطلق ولعل دخول شركة كبيرة مثل كيا السوق المصري مصنعًا وليس مجرد مصدر يمثل ترجمة عملية لرؤيتنا ويضيف إلى الاقتصاد المصري بما يوفره من زيادة حجم الانتاج وإتاحة فرص عمل كبيرة.



ومن جانبه أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوريدات EIT، قائلًا: "نفخر بأننا أول من حصلنا على رخصة تجميع سيارات كيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع الشريك المحلي (الوكيل) الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وقبلها حصولنا على الوكالة الحصرية لكيا موتورز عام 2006، الأمر الذي يدل علي ثقة كيا العالمية بالسوق المصرية وما توفره من فرص إستثمارية واعدة فضلًا عن الثقة الكبيرة التي تولدت بيننا علي مدار سنوات طويلة من التعاون المشترك."



وأضاف: "تأتي خطوة تجميع السيارة في مصر كترجمة عملية لإيماننا الكبير بالتوجهات الرسمية لدعم وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإضافة للمستهلك تمكنه من الحصول على سيارة عالمية بسعر تنافسي يناسب القوة الشرائية للشريحة العظمي من المستهلكين، وينعكس بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري ككل."



ولفت نصير إلى أن التصنيع سيبدأ بموديل واحد وهى السيارة الرياضية متعددة الأغراض "كيا سورينتو" مع خطة طموحة للبدء في تصنيع الموديل الثاني خلال عام بحد أقصى ليصل إجمالي حجم الإنتاج السنوي المخطط له إلى 15 ألف سيارة سنويًا، مع دراسة تصنيع موديل ثالث خلال عامين.



وفي نفس السياق، أعرب جيمس كيم رئيس المكتب الإقليمي لشركة "كيا" موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، عن ثقته في نجاح هذه الخطوة والتعاون مع الجانب المصري، حيث أن وكيل "كيا" الحصري في مصر EIT على قدر كبير من المعرفة، بمعطيات هذا السوق المتغيرة بل وعلى علم بمتطلبات العميل المصري، الباحث عن الرفاهية والسلامة وأفضل الأسعار وأفضل خدمات ما بعد البيع.



في حين أكد السفير يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية بمصر علي عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مصرحًا: "تعد مصر حليفًا تجاريًا واقتصاديًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي افتتاح تجميع سيارة كيا سورينتو في مصر على أن هذه العلاقة الناجحة تسير بخطىً ثابتة في اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه."