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أبو العينين يتبرع بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة بالأكاديمية البحرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
حمزة شعيب
أكد الإعلامى أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن رجل الصناعة محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، قد وقع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول لصالح أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث ينص البروتوكول على تحمل أبوالعينين تكلفة 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.

ووقع البروتوكول كل من رجل الصناعة محمد أبوالعينين، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وأكد رجل الصناعة محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن التضحيات التي قام بها أبطال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وأهل الشر لا يمكن أن تذهب سدى وأن واجبنا الوطني أن نقدم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وكذلك تقديم الرعاية للمصابين، وجميعنا نرى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائم فى كل مناسبة لإحياء ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم.

وأضاف أبو العينين: ومن واجبي كمواطن مصري قبل أن أكون رجل صناعة أن أقدم لهم كل الدعم والرعاية وأؤكد لهم أن تضحيات الأبطال هي تاج على رؤوس كل المصريين وأن مثل هذه المنح التعليمية هي أقل واجب يمكن أن يقدم لأسر شهداء الجيش والشرطة.
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