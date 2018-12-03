البحيري: أتمنى أن أساعد الموهوبين لنتصدى للدخلاء على هذه المهنة

قال مصمم الأزياء هاني البحيري، إن المؤتمر الخاص بعرض الأزياء الخاص يكون أهم من عرض الأزياء نفسه، حيث إنه يناقش فيه باستفاضة كل ما يخص عروض الأزياء، وكيفية إحياء الصناعات المصرية.





ومن المعروف أن هاني البحيري لطالما كان يشجع المنتج المصري، والأقمشة المصرية، والعمالة المصرية، وهو ما يجعله كل عام للقيام بعمل ديفيلية في الشتاء والصيف.



