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مرأة

البحيري: أتمنى أن أساعد الموهوبين لنتصدى للدخلاء على هذه المهنة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:06 ص
البحيري: اتمني ان
البحيري: اتمني ان اساعد الموهوبين لنتصدى للدخلاء
آية التيجي
قال مصمم الأزياء هاني البحيري، إن المؤتمر الخاص بعرض الأزياء الخاص يكون أهم من عرض الأزياء نفسه، حيث إنه يناقش فيه باستفاضة كل ما يخص عروض الأزياء، وكيفية إحياء الصناعات المصرية.

ومن المعروف أن هاني البحيري لطالما كان يشجع المنتج المصري، والأقمشة المصرية، والعمالة المصرية، وهو ما يجعله كل عام للقيام بعمل ديفيلية في الشتاء والصيف.

متمنيا البحيري في تصريحات أدلى، بها خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرى في أحد فنادق القاهرة الكبري، أن يقوم بعمل كورسات مكثفة بواسطته هو وفريقه، وذلك لخلق جيل جديد يواكب الصيحات العالمية في عالم الأزياء، ويساعد فيه الموهوبين من ترسيخ موهبته، والإرتقاء بها، والتصدي للدخلاء على هذه المهنة.
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