رجاء الجداوي: عروض الأزياء قديما كانت تمزج الصناعة بالسياحة

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنه في عام 1958، اختيرت كملكة جمال القطن، وذلك تشجيعا للصناعة المصرية، حيث كانت عروض الأزياء حينها تدمج السياحة الداخلية والصناعة المصرية داخل عروض الأزياء.



وأضافت الجداوي خلال تشريفها المؤتمر الصحفي للإعلان عن "فاشون شو" هاني البحيري، إن قديما كان يقام ميزانية خاصة من ميزانية الدولة لعروض الأزياء، وهو ما جعل مصر سفيرة في هذا الوقت للموضة، حيث كانت مصر بيت من بيوت الأزياء كـ فرنسا حاليا.



ومن جانبها أكدت أن الأناقة ليست مرتبطة بالميزانية الكبيرة، ولكنها مرتبطة بالصدق في اختيار ما يتناسب مع عاداتنا تقاليدنا، وحسن الاختيار، ومزج الألوان، وذلك حتى ترتاح العين عند النظر إلى هذه الأزياء، والأهم من ذلك هو الاهتمام بالجوهر.