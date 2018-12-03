ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

رجاء الجداوي: عروض الأزياء قديما كانت تمزج الصناعة بالسياحة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:46 ص
رجاء الجداوي: عروض
رجاء الجداوي: عروض الأزياء قديما تمزج الصناعة بالسياحة
آية التيجي
قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنه في عام 1958، اختيرت كملكة جمال القطن، وذلك تشجيعا للصناعة المصرية، حيث كانت عروض الأزياء حينها تدمج السياحة الداخلية والصناعة المصرية داخل عروض الأزياء.

وأضافت الجداوي خلال تشريفها المؤتمر الصحفي للإعلان عن "فاشون شو" هاني البحيري، إن قديما كان يقام ميزانية خاصة من ميزانية الدولة لعروض الأزياء، وهو ما جعل مصر سفيرة في هذا الوقت للموضة، حيث كانت مصر بيت من بيوت الأزياء كـ فرنسا حاليا.

ومن جانبها أكدت أن الأناقة ليست مرتبطة بالميزانية الكبيرة، ولكنها مرتبطة بالصدق في اختيار ما يتناسب مع عاداتنا تقاليدنا، وحسن الاختيار، ومزج الألوان، وذلك حتى ترتاح العين عند النظر إلى هذه الأزياء، والأهم من ذلك هو الاهتمام بالجوهر.
loading...

ترشيحاتنا

السترات الصفراء درع الفرنسيين لحماية محلاتهم من التكسير .. صور

برلماني: معدات النظافة بالمحافظات بحاجة لـ400 مليون جنيه

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

محمد شيحة: الأهلي سيقوم بعمل ميركاتو شتوي أقوى من الصيف الماضي

شعبة السيارات: تحرير الدولار الجمركي سيحرك أسعار الياباني والصيني والأمريكي 15%

عمرو أديب يطالب المواطنين بمتابعة حلقة الحكاية غدا لهذا السبب

الشجاعية الفلسطيني يعاتب الأهلي ويكشف تفاصيل توقيع ميسي العرب على بياض

أول تصريح لـ لاعب الأهلي الجديد: سأكون رقم 1 في مصر

الأمن الفرنسي يعتدي بوحشية على متظاهر بباريس.. فيديو

أم شجاعة تفدى ابنتها وتتلقى السكين فى صدرها بدلًا منها.. صور

فيتا كلوب يصدم الرجاء بهدفين فى 3 دقائق ويشعل نهائى الكونفدرالية .. فيديو

أول تعليق من أحمد موسى على عودة محمود الخطيب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

شاهد .. برومو مسلسل Marvel's Runaways
ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟