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أخبار البلد

دور الإكليريكية قديمًا وحديثًا في رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
كتب - سامح سلام
حصلت الباحثة ميرفت عطية فخري على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من كلية التربية جامعة القاهرة عن رسالتها التي حملت عنوان "الكلية الإكليريكية وإسهاماتها في الفكر التربوي".

أقيمت المناقشة بقاعة الدكتور عبد الفتاح جلال بكلية التربية جامعة القاهرة، وتكونت لجنة المناقشة من "الدكتورة نادية يوسف جمال الدين أستاذ أصول التربية رئيسًا ومشرفًا، والقس الدكتور بيشوي حلمي ابراهيم أستاذ اللاهوت العقيدي بالكلية الإكليريكية مشرفًا ومناقشًا والدكتور رسمي عبد الملك رستم أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي مناقشًا، والدكتور محمد عفيفي عبد الخالق أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب مناقشًا".

وأشاد المناقشون بدور الإكليريكية التي قامت به عبر تاريخها القديم والحديث.

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