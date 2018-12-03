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أخبار العالم

إيران تعادي العالم وتعلن استمرار تجاربها النووية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أعلنت إيران، أمس الأحد، عن استمرارها في إجراء التجارب الصاروخية "لتعزيز دفاعاتها"، ونفت خرق قرارات الأمم المتحدة عقب إجرائها تجربة لصاروخ جديد قادر على حمل رؤوس نووية.

كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الجنرال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قوله إن "التجارب الصاروخية.. تجرى من أجل الدفاع وقوة الردع الخاصة بالبلاد، وسنستمر في ذلك".

وأضاف "سنستمر في تطوير واختبار الصواريخ، هذا خارج عن إطار عمل المفاوضات (النووية)، وجزء من أمننا القومي الذي لن نستأذن فيه أي بلد". ولم يؤكد المتحدث أو ينفي أن بلاده أجرت تجربة لصاروخ جديد.

وكانت إيران قد أجرت تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس، وذلك يوم السبت الماضي.
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