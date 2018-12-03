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ثقافة

انتشار المشروعات الصغيرة للسيطرة على ارتفاع نسبة الطلاق بسيناء

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:12 ص
صدى البلد
احمد صالح
يسعي المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إلى نشر المشروعات الصغيرة للسيطرة على نسبة الطلاق في سيناء.

وأكدت فؤادة سماحة عضو المجلس، أنه سيتم عمل مشاريع صغيرة لارتفاع نسبه الطلاق لوجود الفقر والجهل والعنف، مضيفة أن نسبة الطلاق تتراوح ما بين 19 إلى 25% بسيناء لعدم تحمل شبابنا المسؤولية.

جاء ذلك أثناء الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء بمجلس مدينة بئر العبد عن مناهضة العنف ضد المرأة بحضور الدكتورة هاجر سعد عضو وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ونسرين مسئول مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي؛ والإعلامية حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء؛ والدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس؛ ومجموعة من أعضاء مجلس المرأة ومساعد رئيس المدينه محمد عيد.

وشهدت الندوة، عرض موضوع "مناهضة العنف ضد المرأة" وانطلاق حملة مرض فيروس "سي" وآليات مواجهة العنف ضد المرأة في سيناء بصفة عامة.
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