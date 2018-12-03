ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمن الفرنسي يعتدي بوحشية على متظاهر بباريس.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:33 ص
تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء
شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو يظهر اعتداء وحشي من قبل قوات الأمن الفرنسية على متظاهر ضمن تظاهرات السترات الصفراء التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد في الفيديو قيام أفراد الأمن الفرنسي بالتعدي بوحشية على المتظاهر، وذلك عقب إسقاطه أرضا، وهو ما اعترض عليه رواد تويتر، واصفين الأمر بالوحشي.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت تظاهرات وأعمال عنف، وذلك ضمن تظاهرات السترات الصفراء، اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب، والأزمة الاقتصادية بالبلاد.
loading...

ترشيحاتنا

أول قرار من ماكرون لتهدئة غضب أصحاب السترات الصفراء

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين

تعليق جريء من ياسمين الخطيب عن مساواة الميراث بين الذكر والأنثى

أول تعليق من أحمد موسى على عودة محمود الخطيب.. فيديو

خالد الجندي يجيب: هل الستات لهن حور عين من الرجال في الجنة ..فيديو

ليفربول محمد صلاح يهزم إيفرتون بهدف نظيف في الوقت القاتل.. فيديو

الخطيب يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا.. فيديو وصور

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه

شاهد .. ضرب وسحل في خناقة حريمي خارج مطعم للوجبات السريعة

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي

فيتا كلوب يصدم الرجاء بهدفين فى 3 دقائق ويشعل نهائى الكونفدرالية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟