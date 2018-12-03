الأمن الفرنسي يعتدي بوحشية على متظاهر بباريس.. فيديو

Imagine if this incident took place in a Middle Eastern country, how will the liberal media act and how many stories will they make from it? After all, Liberty and Democracy are fake and selective Western labels #YellowVests pic.twitter.com/m6A42DwDyC — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) December 2, 2018

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو يظهر اعتداء وحشي من قبل قوات الأمن الفرنسية على متظاهر ضمن تظاهرات السترات الصفراء التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.ويشهد في الفيديو قيام أفراد الأمن الفرنسي بالتعدي بوحشية على المتظاهر، وذلك عقب إسقاطه أرضا، وهو ما اعترض عليه رواد تويتر، واصفين الأمر بالوحشي.وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت تظاهرات وأعمال عنف، وذلك ضمن تظاهرات السترات الصفراء، اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب، والأزمة الاقتصادية بالبلاد.