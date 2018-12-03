مجتمع مدني سيناء يدعم مبادراتي السيسي للقضاء على فيروس سي والعنف

نظمت جمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش، برئاسة المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس الإدارة (الليلة) ندوة خاصة بدعم مبادرتي 100 مليون صحة ومعا ضد العنف والقاء الضوء عليهما وحث المواطنين على التفاعل بايجابية معهما.



أقيمت الندوة في قاعة نادي سيناء الرياضي، بحضور الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، أيمن علوي موسى رئيس وحدة شئون المرأة، الشيخ عاصم عبد الجليل من مديرية الأوقاف، عبد الكريم يوسف حجازي مدير نادي سيناء الرياضي وعزة الشريف مدير جمعية روافد الخير وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والشباب.



وأكد المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير على أهمية دور الجمعية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم المبادرات الحكومية والتفاعل معها لصالح المجتمع المحلي، وأنه تفعيلا لبروتوكول تعاون الجمعية مع مديرية الشباب والرياضة يتم التركيز على فئة الشباب لتوعيته وتعريفه بأهمية تفعيل الوعي المجتمعي لمبادرات السيد رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض الأخرى الغير سارية، وكذا مبادرة معا ضد العنف التي تنفذها الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، داعيا المواطنين إلى دعمهما والتفاعل معهما، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بحث وتشجيع المواطنين على مساندتهما وتوعية الآخرين بأهميتهما.



ومن جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، على اهتمام الدولة بمواطنيها خاصة أبناء سيناء والحفاظ على صحتهم، وتوفير إمكانيات كبيرة لصالح نجاح مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس شخصيا لأهميتها وحرصا منه على صحة مواطنيه، مشيرا إلى أنه تم إطلاق بداية مبادرة الرئيس في المحافظة التي تستمر لمدة 3 شهور لفحص المواطنين والكشف عليهم من خلال 12 فريقا طبيا موزعين على 80 نقطة طبية في أنحاء المحافظة، إلى جانب 6 فرق طبية لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة، وأن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وقد تم توفير أجهزة الفحص ومعدات الكشف وكافة الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين منهم، علاوة على الاهتمام بالقطاع الصحي ورفع كفائته للنهوض بالخدمة المقدمة لأبناء المحافظة فى أي وقت.



وقال أيمن علوي موسى رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة، إلى أن مبادرة "معا ضد العنف" التي أطلقتها الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، والتي تستمر في المحافظة حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، بهدف تمكين المرأة وتوفير الحماية لها وضمان حقوقها وتعزيز دورها في المجتمع ومشاركتها في عملية التنمية في شتى القطاعات.



وأشار إلى أن المرة قوية، وينبغي تغيير مفاهيم المجتمع عنها والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى النشء لتعويده على احترام المرأة ودعم حقوقها، وأنه يتم التنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات ومراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل استمرار ندوات التوعية لنبذ العنف وتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية والحصول على جميع الحقوق الدينية والقانونية.



ومن جانبه أشار إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إلى وضع كافة إمكانيات المديرية ومراكز الشباب والأندية لدعم المبادرتين وتحفيز الشباب من أجل دعمهما، وأعلن أنه تم بالتنسيق مع مديرية الصحة تواجد 5 فرق في مراكز الشباب لفحص الشباب والمواطنين والكشف عليهم في إطار المبادرة، كما تم التنسيق مع وحدة شئون المرأة فى دعم مبادرة "معا ضد العنف" واستمرار توعية الشباب وتخصيص رحلات للفتيات ضمن أفواج الشباب لزيارة معالم الجمهورية.



وأكد الشيخ عاصم عبد الجليل، من مديرية الأوقاف أن رأي الدين يؤيد المبادرتين من حيث الحفاظ على صحة الإنسان ولم يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وخاطبهما على حد سواء وشرع حقوق المرأة، مشيرا إلى اهتمام الرئيس والدولة بالمبادرتين يؤكد على أهميتهما وضرورة دعمنا لهما، مما يعود بالنفع على المجتمع.