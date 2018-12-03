محافظ الشرقية يأمر بالتحقيق في سقوط طالبة أبو عيد الابتدائية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية للطالبة سلمى محمد أحمد عبد الواحد بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة أبو عيد الإبتدائية بديرب نجم وذلك عقب تعرضها لحادث سقوط من الدور الثالث بمدرسة أبو عيد الابتدائية.



كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية و التعليم ورئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالإطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للطالبة و على الفور تم نقل الطالبة لمستشفى ديرب نجم المركزي و بالكشف عليها تبين إصابتها بإشتباه كسر بالحوض ليتم تحويل الطالبة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



و من جانبه فقد اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بعد فحص الطالبة المصابة بمعرفة الأطباء و الأساتذة المختصين في التخصصات المختلفة ( جراحة المخ و الأعصاب و العظام وما تحتاج إليه في باقي التخصصات ) للوقوف على الحالة الصحية للطالبة وقد تبين من الفحص إصابتها بكسر في عظمة الفخذ الأيسر و الحوض ليتم حجزها في قسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي لإستكمال باقي العروض و الفحوصات الطبية تمهيدًا لإجراء عملية جراحية لها.



وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بالتحقيق في الواقعة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للوقوف على ملابسات الحادث وعمل تقرير مفصل وعرضه علي المحافظ.